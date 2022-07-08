Muğla'da çıkan yangın iki evde hasara neden oldu

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi. Çayboyu Mahallesi'nde Abdullah ve Mehmet Yılmaz'a ait ahşap çatılı iki evde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Muğla Büyükşehir Belediyesi Kavaklıdere İtfaiye Grup Amirliği ve Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ekiplerince söndürülen yangında iki ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evlerde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan, yangının çatıda ekmek pişirmek için kurulan fırına ait bacanın tutuşarak sıçramasından çıktığı tahmin ediliyor.

Muğla'da çıkan yangın iki evde hasara neden oldu

Muğla'da çıkan yangın iki evde hasara neden oldu

Muğla'da çıkan yangın iki evde hasara neden oldu

Muğla'da çıkan yangın iki evde hasara neden oldu

Muğla'da çıkan yangın iki evde hasara neden oldu

Muğla'da çıkan yangın iki evde hasara neden oldu