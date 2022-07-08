Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.
Çayboyu Mahallesi'nde Abdullah ve Mehmet Yılmaz'a ait ahşap çatılı iki evde yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Kavaklıdere İtfaiye Grup Amirliği ve Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ekiplerince söndürülen yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın sırasında evlerde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan, yangının çatıda ekmek pişirmek için kurulan fırına ait bacanın tutuşarak sıçramasından çıktığı tahmin ediliyor.
Muğla'da çıkan yangın iki evde hasara neden oldu
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz