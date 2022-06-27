YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da depoda 17 bin 150 şişe kaçak alkol ele geçirildi

Muğla'da depoda 17 bin 150 şişe kaçak alkol ele geçirildi

27.06.2022 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da depoda 17 bin 150 şişe kaçak alkol ele geçirildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir depoya düzenlenen operasyonda 17 bin 150 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince kaçak alkolle ilgili çalışma yürütüldü.

Çalışma sonucunda Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkisindeki bir depoya operasyon düzenleyen ekipler, farklı markalarda 17 bin 150 şişe kaçak alkol ele geçirdi.

Muğla'da depoda 17 bin 150 şişe kaçak alkol ele geçirildi

Muğla'da depoda 17 bin 150 şişe kaçak alkol ele geçirildi

Muğla'da depoda 17 bin 150 şişe kaçak alkol ele geçirildi

Muğla'da depoda 17 bin 150 şişe kaçak alkol ele geçirildi

Muğla'da depoda 17 bin 150 şişe kaçak alkol ele geçirildi

Muğla'da depoda 17 bin 150 şişe kaçak alkol ele geçirildi

Muğla'da depoda 17 bin 150 şişe kaçak alkol ele geçirildi

Muğla'da depoda 17 bin 150 şişe kaçak alkol ele geçirildi

Muğla'da depoda 17 bin 150 şişe kaçak alkol ele geçirildi

Muğla'da depoda 17 bin 150 şişe kaçak alkol ele geçirildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Muğla Fethiye

Muğla Namaz Vakitleri 28 Haziran Salı

İmsak
03:56
Sabah
05:42
Öğle
13:15
İkindi
17:06
Akşam
20:38
Yatsı
22:16
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İtirafı olay oldu! “Tasarım vajinam seksi hissettirdi”

İtirafı olay oldu! “Tasarım vajinam seksi hissettirdi”

Erotik film yönetmeni anlattı! Havada uçan dışkılardan ...

Erotik film yönetmeni anlattı! Havada uçan dışkılardan ...

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Seks oyuncakları yok satıyor! '30 gün sürüyor...'

Seks oyuncakları yok satıyor! '30 gün sürüyor...'

Dünya liderlerinden Putin yorumu! “Ceketimizi çıkartalım mı?”

Dünya liderlerinden Putin yorumu! “Ceketimizi çıkartalım mı?”

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.