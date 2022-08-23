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Muğla'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

23.08.2022 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Hüsamettin A. (56) idaresindeki 07 ANC 370 plakalı otomobil, Fethiye Kaş kara yolu Demirler mevkisinde, Fransız uyruklu Chloe Marie Charlotte R. (28) yönetimindeki EF 028 AV plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile Bilal K. (30) ve Vanessa Derya K. (18) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibince Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Hüsamettin A, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Muğla'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Muğla'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Muğla'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Muğla'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Muğla'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Muğla'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Muğla'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Muğla'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Muğla'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Muğla'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Muğla'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Muğla'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Seydikemer kaza

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