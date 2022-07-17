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Muğla'da kaza sonrası yanan tırın sürücüsü öldü

17.07.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da kaza sonrası yanan tırın sürücüsü öldü

Muğla'nın Milas ilçesinde devrildikten sonra yanan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Ali Gürel (28) idaresindeki 33 AJP 919 plakalı feldspat madeni yüklü tır, Kargıcak Mahallesi'nde devrildikten sonra alev aldı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tırdaki yangın, itfaiye ekiplerince güçlükle söndürüldü.

Sağlık ekibi, tır sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaza yerine gelen Gürel'in yakınları sinir krizi geçirdi.

Ekiplerce araçtan çıkarılan cenaze, Milas Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Muğla'da kaza sonrası yanan tırın sürücüsü öldü

Muğla'da kaza sonrası yanan tırın sürücüsü öldü

Muğla'da kaza sonrası yanan tırın sürücüsü öldü

Muğla'da kaza sonrası yanan tırın sürücüsü öldü

Muğla'da kaza sonrası yanan tırın sürücüsü öldü

Muğla'da kaza sonrası yanan tırın sürücüsü öldü

Muğla'da kaza sonrası yanan tırın sürücüsü öldü

Muğla'da kaza sonrası yanan tırın sürücüsü öldü

Muğla'da kaza sonrası yanan tırın sürücüsü öldü

Muğla'da kaza sonrası yanan tırın sürücüsü öldü

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Muğla kaza

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