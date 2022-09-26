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Muğla'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

26.09.2022 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Bayram U. (77) idaresindeki 48 RY 949 plakalı otomobil, Fethiye-Muğla kara yolu Çiftlik Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında bekleyen Recep S. (24) yönetimindeki 48 ES 051 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Muğla'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Muğla'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Muğla'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Muğla'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Muğla'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Muğla'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Muğla'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Muğla'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Muğla'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Muğla'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Fethiye kaza

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