Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir restoranda ödemeyi sahte dolarla yaparak yemek yiyen şüpheli gözaltına alındı.
Kemeraltı Mahallesi Hasan Işık Cadddesi'nde Cevat Karatay'ın işlettiği restorana giden G.D. (36) yemek parasını dolarla ödedi. Ardından 4 adet 50 dolar daha vererek bozdurmak istedi.
Restoran sahibi, paranın sahte olduğunu anladıktan sonra durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri restoranda şüphelinin üzerinde yaptığı aramada şortuna gizlenmiş 23 adet 50 dolar ele geçirdi.
Gözaltına alınan G.D. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Muğla'da sahte dolarla yemek yiyen şüpheli yakalandı
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