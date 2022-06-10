Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen 2 trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kemal Elgin Seyfettin Bulvarı Blueport kavşağında, H.O'nun kullandığı 48 T 4159 plakalı ticari taksi ile Ö.U. idaresindeki plakasız elektrikli motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Ö.U. yaralandı.
Armutalan Mahallesi 509 Sokak'ta da İngiltere uyruklu S.L.B'nin (35) yönetimindeki otomobil ile M.B.A. (17) kontrolündeki plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü M.B.A. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Muğla'da trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
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