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Muğla'da üniversite öğrencileri otogarda karanfillerle karşılandı

22.08.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da üniversite öğrencileri otogarda karanfillerle karşılandı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine kayıt yaptırmak için kente gelen öğrenciler için otogarda karşılama etkinliği düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Artay Yağcı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Bayraktaroğlu, MSKÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Şamil Türkay Aktürk, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, Muğla Otogarı'na gelen öğrencileri karşıladı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Artay Yağcı, AA muhabirine, öğrencilere yeni başlayacakları üniversite yaşantısında yalnız olmadıklarını göstermek adına tören düzenlendiğini söyledi.

Muğla'nın üniversite kenti olduğunu belirten Yağcı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bu yıl 11 bin 377 kontenjan ayrıldığını ve yerleşme oranının yüzde 99,7 olduğunu kaydetti.

Yeni öğrencilerle MSKÜ'nün öğrenci sayısının bu yıl 47 bin 345'e ulaştığını anlatan Yağcı, bu yıl 43 doktora olmak üzer 391 programda aktif eğitim öğretim yapılacağını dile getirdi.

Belediye Başkanı Gümüş de Menteşe'nin öğrenciler için güvenli ve huzurlu bir kent olduğunu belirtti.

Karşılama töreninin yapıldığı alana Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi stant açtı. İl ve üniversite hakkında bilgiler verilen stantlarda tanıtıcı broşürler de yer aldı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri otobüslerle gelen öğrenci ve ailelerine karanfil vererek bir süre sohbet etti. Öğrenciler ve aileleri, otogarda kurulan stantları gezerek görevlilerden bilgi aldı.

Üniversite tarafından öğrencilere çay, meyve suyu, simit ve peynir ikramı da yapıldı.

Öğrenciler ve aileleri, otogarda bekleyen üniversite ve belediyeye ait otobüslerle üniversite yerleşkesine ücretsiz taşındı.

Muğla'da üniversite öğrencileri otogarda karanfillerle karşılandı

Muğla'da üniversite öğrencileri otogarda karanfillerle karşılandı

Muğla'da üniversite öğrencileri otogarda karanfillerle karşılandı

Muğla'da üniversite öğrencileri otogarda karanfillerle karşılandı

Muğla'da üniversite öğrencileri otogarda karanfillerle karşılandı

Muğla'da üniversite öğrencileri otogarda karanfillerle karşılandı

Muğla'da üniversite öğrencileri otogarda karanfillerle karşılandı

Muğla'da üniversite öğrencileri otogarda karanfillerle karşılandı

Muğla'da üniversite öğrencileri otogarda karanfillerle karşılandı

Muğla'da üniversite öğrencileri otogarda karanfillerle karşılandı

Muğla'da üniversite öğrencileri otogarda karanfillerle karşılandı

Muğla'da üniversite öğrencileri otogarda karanfillerle karşılandı

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Muğla öğrenci mskü

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