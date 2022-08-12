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Muğla'da yıldırım kaynaklı orman yangını söndürüldü

12.08.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da yıldırım kaynaklı orman yangını söndürüldü

Muğla'nın Yatağan ilçesinde fıstıkçamı ormanında çıkan yangın söndürüldü.

Gökgedik ve Katrancı mahalleleri arasında fıstıkçamı ormanında yıldırım düşmesinden kaynaklanan yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle söndürüldü.

Muğla'da yıldırım kaynaklı orman yangını söndürüldü

Muğla'da yıldırım kaynaklı orman yangını söndürüldü

Muğla'da yıldırım kaynaklı orman yangını söndürüldü

Muğla'da yıldırım kaynaklı orman yangını söndürüldü

Muğla'da yıldırım kaynaklı orman yangını söndürüldü

Muğla'da yıldırım kaynaklı orman yangını söndürüldü

Muğla'da yıldırım kaynaklı orman yangını söndürüldü

Muğla'da yıldırım kaynaklı orman yangını söndürüldü

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