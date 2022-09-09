Sahil Güvenlik ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü üyesi olmak suçundan haklarında açılan davalar istinaf mahkemelerinde devam eden 17 sanığın yelkenli tekneyle denize açıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Muğla'da Yunanistan'a kaçmaya çalışan 17 FETÖ sanığı yakalandı

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