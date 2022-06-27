Menteşe ilçesi Kafaca Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda çıkan yangın da söndürüldü. Burada da zeytin ağaçları zarar gördü.

Yatağan ilçesi Madenler Mahallesi Bozyaka mevkisindeki zeytinlik ve anız alanında belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Muğla'da zeytinlik ve anızların bulunduğu alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü

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