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Muğla'daki 9 milyon yıl öncesine ait fosil alanında yeni buluntulara ulaşıldı

26.10.2021 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazı Başkanı Prof. Dr. Berna Alpagut: - "Bu yıl kısa sürede yaptığımız kazı çalışmalarında fillere ait iki parça, ata ait bir diş ve birkaç uzun kemik parçası bulduk. Yani fosil ceplere ulaşmaya başladığımızı söyleyerek müjdeyi verebiliriz" - "Özlüce kazılarının özelliği bu çevrenin 5 ile 10 milyon yıl arasında dünyada var olan ve adına Trolian Dönem denilen bir zaman diliminde yaşamış hayvanların bize bıraktığı fosil örnekler. En çok gergedanlarımız var"

DURMUŞ GENÇ - Muğla'daki Özlüce Mahallesi Kaklıca Tepe yakınlarında, 1993'te çobanlar tarafından bulunduktan sonra kazı çalışmalarına başlanılan 9 milyon yıl öncesine ait fosil alanında, yeni fosil örneklerine rastlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Muğla Valiliği tarafından desteklenen, Muğla Müzesi sorumluluğunda gerçekleşen kazı çalışmaları Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berna Alpagut, tarafından yıl sonuna kadar devam edecek.

Muğla Müzesi sorumluluğundaki çalışmanın ilk etabı, 2008'in kasımında tamamlandı. Turolian Dönemi'ne ait fil fosiller, Muğla Müzesi'nde sergileniyor.

Yeniden başlatılan kazı çalışmalarında ekipler yeni buluntulara ulaşmaya başladı.

- Çok yönlü bir proje oluşturma çabasındalar

Kazı Başkanı Alpagut, AA muhabirine, kazı alanındaki fosil kalıntılarının çıkartılması için yeniden çalışma başlatılmasının bölgenin tanıtımına ve turizmine katkı sağlayacağını söyledi.

Özlüce'de 1993'te 29 Ekim'de başlayan kazıların bugün yeniden hayata geçirilmesinden büyük mutluluk duyduğunu anlatan Alpagut, çalışmaların önümüzdeki yıl da düzenli şekilde devam edeceğini dile getirdi.

Alpagut, bu yıl oluşturulan projeyle köydeki öğrencilerin kendileriyle kazı ve sonrası yapılan çalışmaları izleyeceğini ifade ederek, "Kültür turizmini ayağa kaldıracak, köy turizmine hizmet edecek ve turistleri buraya çekecek çok yönlü bir proje oluşturma çabasındayız." dedi.

- Hayvanların tükenmiş türleri ve habibatların izlerini buldular

Alpagut, köy halkının da kazılar konusunda çok hevesli olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Özlüce kazılarının özelliği bu çevrenin 5 ila 10 milyon yıl arasında dünyada var olan ve adına Trolian Dönem denilen bir zaman diliminde yaşamış hayvanların bize bıraktığı fosil örnekler. En çok gergedanlarımız var. Bunun yanı sıra atlar, filler, yırtıcılar ve domuzgiller olmak üzere çeşitli orman hayvanları ile yarı açık ve kapalı orman hayvanlarının fosilleriyle karşılaşıyoruz. Bunlar cepler halinde burada birikmiş. Zaten Batı Anadolu yukarıdan aşağıya kuzey güney istikametinde jeolojik olarak bir yırtılma, yerküre hareketi geçirdikten sonra arasındaki havzalara dolan bu biriken fosillerin zenginliğiyle bilinir. Dolayısıyla Muğla da bunlardan bir tanesi. 9 milyon yıldan başlayan hayvanların bugün tükenmiş türleri ve habitatlarının izlerini bulduk. Bu yıl kısa sürede yaptığımız kazı çalışmalarında fillere ait iki parça, ata ait bir diş ve birkaç uzun kemik parçası ele geçirdik. Yani fosil ceplere ulaşmaya başladığımızı söyleyerek müjdeyi verebiliriz."

Muğla'daki 9 milyon yıl öncesine ait fosil alanında yeni buluntulara ulaşıldı

- Kazı Başkanı Prof. Dr. Berna Alpagut: - "Bu yıl kısa sürede yaptığımız kazı çalışmalarında fillere ait iki parça, ata ait bir diş ve birkaç uzun kemik parçası bulduk. Yani fosil ceplere ulaşmaya başladığımızı söyleyerek müjdeyi verebiliriz" - "Özlüce ka

Muğla'daki 9 milyon yıl öncesine ait fosil alanında yeni buluntulara ulaşıldı

Muğla'daki 9 milyon yıl öncesine ait fosil alanında yeni buluntulara ulaşıldı

Muğla'daki 9 milyon yıl öncesine ait fosil alanında yeni buluntulara ulaşıldı

Muğla'daki 9 milyon yıl öncesine ait fosil alanında yeni buluntulara ulaşıldı

Muğla'daki 9 milyon yıl öncesine ait fosil alanında yeni buluntulara ulaşıldı

Muğla'daki 9 milyon yıl öncesine ait fosil alanında yeni buluntulara ulaşıldı

Muğla'daki 9 milyon yıl öncesine ait fosil alanında yeni buluntulara ulaşıldı

Muğla'daki 9 milyon yıl öncesine ait fosil alanında yeni buluntulara ulaşıldı

Muğla'daki 9 milyon yıl öncesine ait fosil alanında yeni buluntulara ulaşıldı

Muğla'daki 9 milyon yıl öncesine ait fosil alanında yeni buluntulara ulaşıldı
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