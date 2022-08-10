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Muğla'daki otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

10.08.2022 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'daki otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde otomobilin köprüden şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Sarıana Mahallesi Mustafa Münir Elgin Bulvarı'nda Bayram G. idaresindeki 42 NB 647 plakalı otomobil, köprüden şarampole devrildi.

Otomobilde sürücü ile A.Y, İ.Y. ve M.D. yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince otomobilin kapısı kesilerek çıkarıldı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Muğla'daki otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Muğla'daki otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Muğla'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Muğla'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Muğla'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Muğla'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Muğla'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Muğla'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

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Marmaris kaza yaralı

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