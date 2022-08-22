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Muğla'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi defnedildi

22.08.2022 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi defnedildi

Muğla'daki trafik kazasında aynı otomobilde yaşamını yitiren iki eski ilçe belediye başkanı ile öğretim üyesi ve eski güreş ağasının cenazesi, Burdur'un Altınyayla ilçesinde toprağa verildi.

Altınyayla'da önceki dönemlerde belediye başkanlığı yapan Mevlüt Şimşek (57) ve Süleyman Kılınç (66) ile Prof. Dr. Kenan Demirayak (61) ve Ünal Karapınar (58) için tören düzenlendi.

Güreş sahasında düzenlenen törende kılınan namazın ardından 4 kişinin cenazesi, ilçedeki mezarlıklara defnedildi.

Birçok esere sahip olan Prof. Dr. Demirayak'ın Atatürk Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğretim üyesi olduğu, Karapınar'ın da bir dönem Dirmil güreşlerinde güreş ağası seçildiği öğrenildi.

Törene, Burdur Valisi Ali Arslantaş, AK Burdur Parti Milletvekili Bayram Özçelik, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Altınyayla Kaymakamı Kübra Teymur, Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş, Altınyayla Belediye Başkanı Ahmet Serttaş, Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Altınyayla Belediye Başkanı Ahmet Serttaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmiş dönemde ilçeye büyük hizmetlerde bulunmuş iki belediye başkanını, ilçenin profesörünü ve bir dönem Dirmil güreşlerinde çayır ağalığı yapmış değerli insanları kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Vali Arslantaş ve beraberindeki protokol üyeleri, defin işleminin ardından kazada vefat edenlerin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

Süleyman Sazboğaz (54) idaresindeki 07 PY 619 plakalı arı kovanı yüklü kamyon, Muğla'nın Seydikemer ilçesi Fethiye-Antalya kara yolu Dont mevkisinde 07 ACK 674 plakalı otomobille çarpışmış, kazada otomobilde bulunan 4 kişi ile kamyon sürücüsü hayatını kaybetmişti.

Muğla'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi defnedildi

Muğla'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi defnedildi

Muğla'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi defnedildi

Muğla'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi defnedildi

Muğla'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi defnedildi

Muğla'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi defnedildi

Muğla'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi defnedildi

Muğla'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi defnedildi

Muğla'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi defnedildi

Muğla'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi defnedildi

Muğla'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi defnedildi

Muğla'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi defnedildi

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Anahtar Kelimeler:
Süleyman Kılınç Burdur Altınyayla kaza

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