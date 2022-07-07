Muğla'nın kum zambaklarıyla ünlü halk plajında yangın tatbikatı yapıldı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, koruma altındaki kum zambaklarıyla ünlü mavi bayraklı halk plajında yangın tatbikatı yapıldı.

Sarıgerme Çevre Eğitim Derneği (SARÇED) plaj personeline yangın söndürme tüpü ve yangına müdahale eğitimi verildi.

Eğitimin ardından Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü Ortaca İşletme Şefliği ve SARÇED personelinin katılımıyla yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Senaryo gereği otoparkta çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak çevredeki ormanlık alana sıçradı. Verilen alarm üzerine harekete geçen ekipler yangını büyümeden söndürdü.

Tatbikatta, Sarıgerme Jandarma Karakol Komutanlığı, Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü Ortaca İşletme Şefliği ve plajda görevli 112 Acil Sağlık ekipleri de görev aldı.

SARÇED Plaj İşletme Müdürü İsmail Batıbey, burada yaptığı açıklamada, 2013'te Sarıgerme'de hortum felaketi yaşandığını, bu doğa olayına herhangi bir müdahalede bulunamadıklarını söyledi.

Son zamanlarda çıkan yangınlarla Türkiye'nin ciğerlerinin yandığını dile getiren Batıbey, şunları kaydetti:

"Bunun için bir önlem almak adına tüm personelin bilinçlendirilmesi, tüm birimlerin bilgilendirilmesi yönünde bir tatbikat yaptık. Başarılı bir tatbikat gerçekleştirdik. Çevrenin ve doğanın koruması, halkımızın da bilinçlenmesi adına iyi bir tatbikat olduğu kanısındayım. Yangına mutlaka müdahale ediliyor ama asıl yangının çıkmamasına özen göstermeliyiz. Tüm halkımızı da bu konuda uyarıyoruz. Gerek mangal gerek semaver ve gerekse tüplü mangal yakmamaları konusunda uyarıyoruz, yaz sezonu boyunca izin vermiyoruz."