Muharrem İnce, İstanbul'da vatandaş ve esnafla bir araya geldi:

İSTANBUL (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İstanbul'da esnaf ve vatandaş ziyaretleri yaptı.

Ziyaretleri kapsamında ilk olarak Eyüpsultan'a giden İnce vatandaşlarla görüşüp Eyüp Sultan'ın türbesinde dua etti.

Rami'ye giden İnce, pazarcılarla sohbetinin ardından vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

İnce, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'de enflasyonun yüzde 83 civarında açıklandığını anımsatarak, yerinde gözlem yaptıklarını söyledi.

Şu anda halk pazarında olduklarını dile getiren İnce, vatandaşların kendilerine geçen sene 20 lira olan bir ürünün bu sene 80 lira olduğunu aktardığını kaydetti.

Türkiye'yi yeni bir anlayışla yönetmek gerektiğini savunan İnce, "Devlete olan güveni yeniden kurmamız lazım." dedi.

Muhalefete de seslenen İnce, "Bırakın şu 'Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?' tartışmasını. Önce cumhurbaşkanını kim seçecek, onu tartışalım. Şu 60 milyon seçmeni masaya yatıralım. Sahte seçmen var mı, Suriyeli seçmen var mı? Bunları bir konuşalım, sonra da sandığı konuşalım. Siz altılınız ortak aday çıkarırsınız, çıkarmazsınız. O bizi ilgilendirmiyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı adayını parti üyelerinin seçeceğini kaydeden İnce, şöyle devam etti:

"Kimi seçerlerse adayımız o olacak ama altılı masaya önerim şu: Gelin şu 60 milyon seçmeni bir inceleyelim. Biz de bir kenarından tutalım. Mahalle mahalle, sandık sandık paylaşalım. Gelin şu 60 milyon seçmeni inceledikten sonra 200 bin sandığın başına 400 bin kişiyi koyalım. Boş işlerle uğraşıyorlar. İşin aslıyla uğraşmıyorlar. Gizli Erdoğancılık yapıyorlar."

Bir vatandaş, İnce'nin cumhurbaşkanı adayı olduğu süreçte çalıştığını ifade ettikten sonra sonucun neden böyle olduğunu sordu. Muharrem İnce, vatandaşa "Yenildik ne yapalım." cevabını verdi.

Rami esnafını ziyaret eden İnce, Fatih ilçesine geçti. Burada da esnafla ve vatandaşla görüşen İnce, ardından İstanbul İtfaiyesi'ni ziyaret etti. İtfaiyecilerle selamlaşan İnce, yetkililerden işleyiş hakkında bilgi aldı.

İnce'ye ziyaretlerinde Memleket Partisi İstanbul İl Başkanı Ertuğrul Gülsever ile bazı partililer eşlik etti.