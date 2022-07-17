YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Siirt
  4. Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları 37'nci gününde

Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları 37'nci gününde

17.07.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları 37'nci gününde

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 37 gündür sürüyor.

Beğendik beldesi yakınlarında 11 Haziran'da ayağı kayarak çaya düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli meslektaşını kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'in bulunması için 130 kişilik ekip, su altı ve üstü arama çalışmaları yapıyor.

Müküs Köprüsü'nden Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) bölgesine kadarki yaklaşık 30 kilometrelik mesafede gerçekleştirilen aramalarda Diyarbakır Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma, Van Polis Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri ile Siirt jandarma, UMKE, AFAD ve güvenlik korucuları görev alıyor.

Çay kenarındaki kayalık ve ağaçlık alanları da kontrol eden ekipler, bölgenin zorlu coğrafi koşullarında Güneş'e ulaşmaya çalışıyor.

Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, 11 Haziran'da Müküs Çayı'nda akıntıya kapılmış, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılmasına karşın kurtarılamamıştı. Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları 37'nci gününde

Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları 37'nci gününde

Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları 37'nci gününde

Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları 37'nci gününde

Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları 37'nci gününde

Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları 37'nci gününde

Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları 37'nci gününde

Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları 37'nci gününde

Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları 37'nci gününde

Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları 37'nci gününde

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Siirt

Siirt Namaz Vakitleri 17 Temmuz Pazar

İmsak
03:13
Sabah
04:56
Öğle
12:23
İkindi
16:15
Akşam
19:41
Yatsı
21:16
Siirt ECZANELER
Siirt ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İlke imza attılar! “Üçlü ilişki yaşıyoruz, iki çocuğumuz var”

İlke imza attılar! “Üçlü ilişki yaşıyoruz, iki çocuğumuz var”

Moda kalıplarına meydan okudu! “Kilo vermelisin” dediler ama...

Moda kalıplarına meydan okudu! “Kilo vermelisin” dediler ama...

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

50 yaşında yıllara meydan okuyor! Sırrını açık açık anlattı

50 yaşında yıllara meydan okuyor! Sırrını açık açık anlattı

Pamela Anderson’a benzettiler! Sınırlarını bikinisiyle zorladı

Pamela Anderson’a benzettiler! Sınırlarını bikinisiyle zorladı

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.