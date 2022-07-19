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Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları 39'uncu gününde sürüyor

19.07.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları 39'uncu gününde sürüyor

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 39 gündür devam ediyor.

Beğendik beldesi yakınlarında 11 Haziran'da ayağı kayarak çaya düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli meslektaşını kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'in bulunması için Diyarbakır Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma, Van Polis Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri ile Siirt jandarma, UMKE, AFAD ve güvenlik korucularından oluşan 130 kişilik ekip görev alıyor.

Yaklaşık 30 kilometrelik mesafede su altı ve üstü arama çalışmalarını sürdüren ekipler, Müküs Çayı ile çayın Çetin Baraj Gölü'yle birleştiği bölgelerde su altındaki ağaçlık ve kayalık alanları da kontrol ediyor.

Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, 11 Haziran'da Müküs Çayı'nda akıntıya kapılmış, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılmasına karşın kurtarılamamıştı. Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları 39'uncu gününde sürüyor

Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları 39'uncu gününde sürüyor

Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları 39'uncu gününde sürüyor

Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları 39'uncu gününde sürüyor

Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları 39'uncu gününde sürüyor

Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları 39'uncu gününde sürüyor

Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları 39'uncu gününde sürüyor

Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları 39'uncu gününde sürüyor

Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları 39'uncu gününde sürüyor

Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları 39'uncu gününde sürüyor

Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları 39'uncu gününde sürüyor

Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları 39'uncu gününde sürüyor

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