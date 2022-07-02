YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Siirt
  4. Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları devam ediyor

Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları devam ediyor

02.07.2022 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları devam ediyor

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde, piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları sürüyor.

Beğendik beldesi yakınlarında 11 Haziran'da ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'in bulunması için Diyarbakır Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma, Hakkari Jandarma Arama ve Kurtarma, AFAD ve UMKE'den oluşan ekipler görev yapıyor.

Su altı ve üstünde arama gerçekleştiren ekipler, Müküs Köprüsü ile Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali bölgelerinde Güneş'e ulaşmaya çalışıyor.

- Milletvekili Ören çalışmaları inceledi

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, beraberinde AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç ile bölgeye giderek yürütülen çalışmalarla ilgili Pervari Belediye Başkanı Teyyar Özcan, Beğendik Belde Belediye Başkanı Gürgün Özdemir ve yetkililerden bilgi aldı.

Hemşirenin babası Aydın Güneş ve yakınlarıyla görüşen ve acılarını paylaşan Ören, Eyüp Güneş'in bulunmasını temenni etti.

Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, 11 Haziran'da düştüğü Müküs Çayı'nda akıntıya kapılmış, çevredekilerin desteğiyle sudan çıkarılmasına karşın kurtarılamamıştı. Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş de akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları devam ediyor

Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları devam ediyor

Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları devam ediyor

Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları devam ediyor

Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları devam ediyor

Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları devam ediyor

Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları devam ediyor

Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları devam ediyor

Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları devam ediyor

Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları devam ediyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Siirt

Siirt Namaz Vakitleri 2 Temmuz Cumartesi

İmsak
02:59
Sabah
04:47
Öğle
12:21
İkindi
16:14
Akşam
19:46
Yatsı
21:25
Siirt ECZANELER
Siirt ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İki boksör, iki de sarhoş!

İki boksör, iki de sarhoş!

Çocuklarını açıklıktan öldürdüler! “Hiçbir şey yememiş”

Çocuklarını açıklıktan öldürdüler! “Hiçbir şey yememiş”

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Alışveriş merkezinde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Alışveriş merkezinde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Hızlı kilo vermek zor değil! Metabolizmanız için...

Hızlı kilo vermek zor değil! Metabolizmanız için...

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.