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Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor

25.07.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde, Müküs Çayı'na düşüp akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i 130 kişilik ekip arıyor.

İlçeye bağlı Beğendik beldesi yakınlarında 45 gün önce ayağı kayarak çaya düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli meslektaşını kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'in bulunması için su altındaki ağaçlık ve kayalık alanları kontrol ediliyor. Çayın Çetin Baraj Gölü'yle birleştiği noktada da dalış gerçekleştirilerek arama yapılıyor.

Van Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma, Elazığ Polis Sualtı Arama ve Kurtarma görevlileri ile Siirt jandarması, UMKE, AFAD ve güvenlik korucularından oluşan 130 kişilik ekip, Müküs Köprüsü'nden Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) bölgesine kadar yaklaşık 30 kilometrelik mesafede Güneş'i arıyor.

Pervari İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş çayda akıntıya kapılarak yaşamını yitirmiş, arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş ise sürüklendiği akıntıda kaybolmuştu.

Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor

Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor

Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor

Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor

Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor

Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor

Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor

Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor

Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor

Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor

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