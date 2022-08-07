YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Siirt
  4. Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları 58 gündür sürüyor

Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları 58 gündür sürüyor

07.08.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları 58 gündür sürüyor

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde Müküs Çayı'na düşüp akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 58'inci gününde devam ediyor.

Beğendik beldesi yakınlarında 11 Haziran'da ayağı kayarak çaya düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli meslektaşını kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'i arama çalışmaları, Müküs Çayı'nın Çetin Baraj Gölü'yle birleştiği bölgede yürütülüyor.

Arama çalışmaları, Bitlis Polis Sualtı Arama ve Kurtarma ekiplerinin yanı sıra Siirt'ten jandarma, UMKE, AFAD ekipleri ile güvenlik korucuları tarafından sürüyor.

Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş Müküs Çayı'nda akıntıya kapılarak yaşamını yitirmiş, arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş ise akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları 58 gündür sürüyor

Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları 58 gündür sürüyor

Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları 58 gündür sürüyor

Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları 58 gündür sürüyor

Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları 58 gündür sürüyor

Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları 58 gündür sürüyor

Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları 58 gündür sürüyor

Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları 58 gündür sürüyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Siirt Namaz Vakitleri 7 Ağustos Pazar

İmsak
03:39
Sabah
05:13
Öğle
12:23
İkindi
16:11
Akşam
19:23
Yatsı
20:51
Siirt ECZANELER
Siirt ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sıcak hava, ter, kaşıntı! Cinsel ilişki öncesi ve sonrası...

Sıcak hava, ter, kaşıntı! Cinsel ilişki öncesi ve sonrası...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Beyazlamaya başladıysa hemen doktora koşun

Beyazlamaya başladıysa hemen doktora koşun

Transparan elbisesiyle duşa girdi! Olay yaratan paylaşım

Transparan elbisesiyle duşa girdi! Olay yaratan paylaşım

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.