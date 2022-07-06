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Müküs Çayı'nda kaybolan hemşire rafting botlarıyla aranıyor

06.07.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşire rafting botlarıyla aranıyor

SİİRT (AA) - Pervari'de piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 26. gününde devam ediyor.

Beğendik beldesi yakınlarında 11 Haziran'da ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli meslektaşını kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'in bulunması için başlatılan arama çalışmaları, halat bağlanan rafting botlarıyla yapılıyor.

Müküs Çayı, Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Hacımehmet köyü ile Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali bölgelerinde gerçekleştirilen aramalarda Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi (SAK), Bitlis Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, Siirt'ten jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri ile güvenlik korucuları görev alıyor.

Ekipler, su kenarındaki ağaç ve kayalık alanlarda da Güneş'e ulaşmaya çalışıyor.

Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, Müküs Çayı'nda akıntıya kapılmış, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılmasına karşın kurtarılamamıştı. Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş de akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşire rafting botlarıyla aranıyor

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşire rafting botlarıyla aranıyor

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşire rafting botlarıyla aranıyor

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşire rafting botlarıyla aranıyor

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşire rafting botlarıyla aranıyor

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşire rafting botlarıyla aranıyor

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşire rafting botlarıyla aranıyor

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşire rafting botlarıyla aranıyor

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