Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları 54 gündür sürüyor

SİİRT (AA) - Pervari'de Müküs Çayı'nda kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 54 gündür devam ediyor.

Beğendik beldesi yakınlarında 11 Haziran'da meslektaşını kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'e ulaşmak için yürütülen çalışmalarda, Elazığ Polis Sualtı Arama ve Kurtarma, jandarma, AFAD ekipleri ile UMKE ve güvenlik korucularından oluşan 130 kişi görev yapıyor.

Ekipler Müküs Köprüsü ile Çetin Baraj Gölü arasında kalan bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.

- Vali Hacıbektaşoğlu çalışmaları inceledi

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, çalışmalarla ilgili incelemede bulundu.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ve diğer ilgililerden çalışmalarla ilgili bilgi alan Hacıbektaşoğlu, Güneş'in babası Aydın Güneş ve yakınlarıyla görüştü.

Hacıbektaşoğlu, Güneş'e ulaşılması için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini söyledi.

Pervari İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş çayda akıntıya kapılarak yaşamını yitirmiş, arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş ise sürüklendiği akıntıda kaybolmuştu.