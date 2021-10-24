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Munzur Vadisi'nin sevimli sincapları kış hazırlığında

24.10.2021 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Munzur Vadisi'nin sevimli sincapları kış hazırlığında

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yer alan Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki sincaplar, sonbaharın gelişiyle toprağa ve yuvalarına besin depolayarak kış hazırlığı yapıyor.

Doğal, tarihi ve kültürel güzellikleriyle öne çıkan 1500 rakımlı Ovacık ilçesi, her mevsim çevre il ve ilçelerden çok sayıda ziyaretçinin uğrak yeri oluyor.

Munzur Gözeleri, Mercan Vadisi, Kepır Yaylası ve Kırkmediven Şelalesi'nin bulunduğu ilçe, Türkiye'nin en büyük milli parkları arasında yer alan Munzur Vadisi Milli Parkı'na da ev sahipliği yapıyor.

Sonbahar renkleriyle görülmeye değer güzellikler sunan milli park, el değmemiş doğası ve zengin bitki örtüsü çeşitliliğiyle birçok canlı türüne yaşam alanı sağlıyor.

Meşe, söğüt, ceviz, huş, kavak, fındık ve çeşitli yabani meyve ağaçlarının yetiştiği milli parkta, avlanması yasak ve koruma altında olan bozayı, yaban keçisi, kurt, domuz, sansar, su samuru, tilki ve baykuş gibi hayvanlar yaşıyor.

Havaların soğumasıyla milli parktaki ağaçlarda sıkça görülen kahverengi ve siyah renkli sincaplar da kışın hayatta kalabilmek için sonbaharda yiyecek depoluyor.

Milli parktaki meşe ağaçlarına tırmanarak dallardaki palamutları keskin dişleriyle koparan sincaplar, hem karınlarını doyuruyor hem de ağızlarına koydukları palamutları yuvalarına taşıyor.

Yiyecek olarak tükettikleri meşe palamudu, fındık, kestane, ceviz gibi tohumları farklı yerlere saklayan ve taşıyan sincaplar, sürekli faaliyet halinde oldukları bölgedeki ormanların büyümesine ve gelişmesine de yardımcı oluyor.

Munzur Vadisi'nin sevimli sincapları kış hazırlığında

Munzur Vadisi'nin sevimli sincapları kış hazırlığında

Munzur Vadisi'nin sevimli sincapları kış hazırlığında

Munzur Vadisi'nin sevimli sincapları kış hazırlığında

Munzur Vadisi'nin sevimli sincapları kış hazırlığında

Munzur Vadisi'nin sevimli sincapları kış hazırlığında

Munzur Vadisi'nin sevimli sincapları kış hazırlığında

Munzur Vadisi'nin sevimli sincapları kış hazırlığında

Munzur Vadisi'nin sevimli sincapları kış hazırlığında

Munzur Vadisi'nin sevimli sincapları kış hazırlığında

Munzur Vadisi'nin sevimli sincapları kış hazırlığında

Munzur Vadisi'nin sevimli sincapları kış hazırlığında
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