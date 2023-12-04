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Murat Ağırel bu sefer Nevra Bilem'i paylaştı! "Kocası ekmek almaya giderken bir anda külçe altın alabiliyor"

04.12.2023 08:04 | Son Güncelleme:
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Son günlerde fenomenlere yönelik süren soruşturmalar gündemdeyken farklı isimleri programına taşıyan Murat Ağırel sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Son günlerde dolandırıcılık iddialarıyla hakkında pek çok şikayet olduğu söylenen Nevra Bilem'i paylaşan Ağırel şaşırtan detayları verdi.

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından gözlerin çevrildiği isimlerden biri de Nevra Bilem oldu. Murat Ağırel de pek çok sosyal medya ünlüsünden sonra oklarını bu isme çevirdi.


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ALTIN DOLU PAYLAŞIMLARI TEK TEK YORUMLADI

"Çocuklarını, özel günlerini ve hatta yatak odalarını imtina etmeden kamuya açık şekilde sosyal medya hesaplarından paylaşan yaşam tarzlarını kamuoyunun dikkatine sunan bu kişilerin mutlaka bir açıklamalarının olduğunu düşünüyorum" diyen Murat Ağırel, Nevra Bilem'e dair bazı detaylara sayfasında yer verdi.

"Bilem, 2022 yılında Gelin Evi programına katılmış ve böylelikle tanınmaya başlamış. Nevra hanımın altına karşı bir tutkunluğu var. Yarışma sonrasında Nevra hanım rüzgarı arkasına almış ve diğer örneklerinde de olduğu gibi kocası ile birlikte hayatlarını gözler önünde yaşamayı tercih etmiş" dedi.

"Nevra Hanım ile eşinin ilginç bir yaşam tarzı var. Kocası ekmek almaya giderken bir anda külçe altın alabiliyor!" diyen Ağırel bazı altın paylaşımlarına sayfasında yer vererek şunları söyledi:

"Nevra ve Murat Bilem çiftinin kamuoyuna sundukları renkli yaşam tarzı kısaca bu şekilde. Murat beyin şirketi ile Nevra hanımın sosyal medya geliri arasında bir bağ var mı, Nevra hanım tanıtım videolarından ne kadar kazanıyor, ne kadar vergi veriyor bilmiyoruz.

Kendisine ulaşan kişilere 'Dua edin’' açıklaması yapmak yerine kamuoyunu bilgilendirmek adına açıklama yapmak isterlerse bu serinin altına açıklamayı eklerim."

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Anahtar Kelimeler:
Murat Ağırel sosyal medya
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