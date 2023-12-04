Murat Ağırel bu sefer Nevra Bilem'i paylaştı! "Kocası ekmek almaya giderken bir anda külçe altın alabiliyor"

"Nevra ve Murat Bilem çiftinin kamuoyuna sundukları renkli yaşam tarzı kısaca bu şekilde. Murat beyin şirketi ile Nevra hanımın sosyal medya geliri arasında bir bağ var mı, Nevra hanım tanıtım videolarından ne kadar kazanıyor, ne kadar vergi veriyor bilmiyoruz.