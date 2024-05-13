Murat Başaran İstanbul'dan uzakta doğayla iç içe yaşıyor! Kocaman bahçesi ve havuzu öne çıktı

Ünlü isimlerin evleri sık sık merak konusu oluyor.
Sosyal medya paylaşımları ve başarılı kariyeriyle sık sık gündeme şarkıcı Murat Başaran bu kez evi ile gündeme geldi.
Murat Başaran ve Ayten Başaran Site'deki evlerinin kapılarını Aramızda Kalmasın programına açtı.
Şarkıcının salonunda sade ve şık renkler hakim... Başaran, mobilya tercihini beyazdan yana yapmış.
Şarkıcının kocaman bahçesi ve havuzu dikkat çeken başka bir detaydı. Bahçe görenleri kendisine hayran bıraktı.
Botanik bahçesi gibi olan bahçede Yaseminler, Sardunyalar, limon ve portakal ağaçları dikkat çekiyor.