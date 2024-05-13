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  4. Murat Başaran İstanbul'dan uzakta doğayla iç içe yaşıyor! Kocaman bahçesi ve havuzu öne çıktı

Murat Başaran İstanbul'dan uzakta doğayla iç içe yaşıyor! Kocaman bahçesi ve havuzu öne çıktı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
13.05.2024 11:33
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Sosyal medya paylaşımları ve başarılı kariyeriyle sık sık gündeme şarkıcı Murat Başaran bu kez evi ile gündeme geldi. Ünlü şarkıcı Side'deki evinin kapılarını ilk kez açtı. Evin kocaman bahçesi dikkat çekti.

Ünlü isimlerin evleri sık sık merak konusu oluyor.

Vitrin

EVİNİN BAHÇESİ DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medya paylaşımları ve başarılı kariyeriyle sık sık gündeme şarkıcı Murat Başaran bu kez evi ile gündeme geldi.

Murat Başaran ve Ayten Başaran Site'deki evlerinin kapılarını Aramızda Kalmasın programına açtı.

Şarkıcının salonunda sade ve şık renkler hakim... Başaran, mobilya tercihini beyazdan yana yapmış.

Şarkıcının kocaman bahçesi ve havuzu dikkat çeken başka bir detaydı. Bahçe görenleri kendisine hayran bıraktı.

Botanik bahçesi gibi olan bahçede Yaseminler, Sardunyalar, limon ve portakal ağaçları dikkat çekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
murat başaran sosyal medya
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