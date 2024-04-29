MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Murat Dalkılıç 9. kez burun ameliyatı oldu! Son haline yorumlar gecikmedi

Murat Dalkılıç 9. kez burun ameliyatı oldu! Son haline yorumlar gecikmedi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.04.2024 10:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Murat Dalkılıç, geçtiğimiz günlerde dokuzuncu kez ameliyat masasına yatıp burun operasyonu geçirdi. Son hali merak edilen şarkıcının görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Dalkılıç'ı görenler Michael Jackson'a benzetti.

Hem özel hayatı hem de değişimiyle gündeme gelen Murat Dalkılıç yine burun ameliyatı oldu.

Yaşadığı sağlık sorunları yüzünden konserlerini iptal etmek zorunda kalan Murat Dalkılıç, 9. kez ameliyat olacağını açıklamıştı.

Murat Dalkılıç, geçtiğimiz günlerde dokuzuncu kez ameliyat masasına yatıp burun operasyonu geçirdi. Ünlü popçu, yeni görüntüsüyle verdiği pozla dikkat çekti.

HJ

Kimi Dalkılıç'ı estetik operasyonlara doymayan Michael Jackson'a benzetti, kimisi ise sanatçıdan bu operasyonlara bir son vermesini istedi.

Ekran Alıntısı

"DOKTOR HATASI" DEMİŞTİ

2019 yılının Aralık ayında bir programa konuk olan Murat Dalkılıç burnundaki kemiklerin doğuştan dışarıya yönelme olduğunu anlatmış ve ilkokul yıllarından beri sağlık sorunu yaşadığından bahsetmişti.

Ünlü şarkıcı, "Estetik yaptırdım, hatta yedi kez. İlkokuldan beri burnuma estetik yaptırıyorum. Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış, hayatımın en en zor zamanları başladı. Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi. Artık bir şey de olsa burnumu yaptırmayacağım, yoruldum." demişti.


Vitrin

ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı

Pınar Dilşeker

Pınar Dilşeker
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Michael Jackson sosyal medya ele
En Çok Okunan Haberler
1 buçuk milyona sıfır araç aldı! Daha 1000 KM'yi görmeden başına gelmeyen kalmadı: Ne bayi ne distribütör şimdi telefonlarına çıkmıyor

1 buçuk milyona sıfır araç aldı! Daha 1000 KM'yi görmeden başına gelmeyen kalmadı: Ne bayi ne distribütör şimdi telefonlarına çıkmıyor

''Türkçe anlamını bilmedikleri için tüm takım bana bu şekilde sesleniyor...''

''Türkçe anlamını bilmedikleri için tüm takım bana bu şekilde sesleniyor...''

İstanbul'da fuhuş operasyonu! Çalışma vaadiyle kandırıp istismar ettiler: 3 kadın kurtarıldı

İstanbul'da fuhuş operasyonu! Çalışma vaadiyle kandırıp istismar ettiler: 3 kadın kurtarıldı

Türkiye'de şike iddiası gündeme bomba gibi düştü!

Türkiye'de şike iddiası gündeme bomba gibi düştü!

Kiralık katil onu görünce defalarca tetiğe bastı...

Kiralık katil onu görünce defalarca tetiğe bastı...

Dervişoğlu genel başkan seçilmişti! Belediye başkanı istifa etti

Dervişoğlu genel başkan seçilmişti! Belediye başkanı istifa etti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

New Balance, Crocs, Puma... %50'ye varan indirimler burada!

New Balance, Crocs, Puma... %50'ye varan indirimler burada!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.