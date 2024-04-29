Murat Dalkılıç 9. kez burun ameliyatı oldu! Son haline yorumlar gecikmedi

Hem özel hayatı hem de değişimiyle gündeme gelen Murat Dalkılıç yine burun ameliyatı oldu.

Yaşadığı sağlık sorunları yüzünden konserlerini iptal etmek zorunda kalan Murat Dalkılıç, 9. kez ameliyat olacağını açıklamıştı.

Murat Dalkılıç, geçtiğimiz günlerde dokuzuncu kez ameliyat masasına yatıp burun operasyonu geçirdi. Ünlü popçu, yeni görüntüsüyle verdiği pozla dikkat çekti.

Kimi Dalkılıç'ı estetik operasyonlara doymayan Michael Jackson'a benzetti, kimisi ise sanatçıdan bu operasyonlara bir son vermesini istedi.

"DOKTOR HATASI" DEMİŞTİ

2019 yılının Aralık ayında bir programa konuk olan Murat Dalkılıç burnundaki kemiklerin doğuştan dışarıya yönelme olduğunu anlatmış ve ilkokul yıllarından beri sağlık sorunu yaşadığından bahsetmişti.

Ünlü şarkıcı, "Estetik yaptırdım, hatta yedi kez. İlkokuldan beri burnuma estetik yaptırıyorum. Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış, hayatımın en en zor zamanları başladı. Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi. Artık bir şey de olsa burnumu yaptırmayacağım, yoruldum." demişti.



