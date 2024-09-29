Murat Kurşun Balıkesir'deki 50 dönümlük çiftliği... Ne bulsa ekiyor, yok yok...

Türk halk müziğinin sevilen ismi Murat Kurşun Florya'daki dubleks dairesinde olmadığı zamanlarda Balıkesir'deki çiftliğinde vakit geçiriyor.
MS hastası olmadığını ve yıllarca yanlış tedavi gördüğünü bir süre önce anlatan Murat Kurşun 50 dönümlük çiftliğini Aramızda Kalmasın'a gezdirdi.
Murat Kurşun rengarenk çiçeklerin ve her türden meyve ve sebzenin ekildiği çiftliğinde ailesiyle mutlu bir hayat sürüyor. Murat Kurşun'un eşi sık sık çiftliğe geliyor ve dönmek istemediğini de söylüyor.
Çiftlikte küçük bir şelale, kocaman bir bahçe ve geniş bir oturma alanı mevcut. Murat Kurşun'un eşi Asena, turşu, kurutulmuş sebze gibi çeşit çeşit şeyleri de kendi yapıyor.
"Gittiğim her yerden doğum alıp burada ekiyorum" diyen Murat Kurum çiftliğinde taş ocak da yaptırmış.
Ucu bucağı görünmeyen 50 dönümlük arazinin her yerinde bir meyve sebze mevcut. Kurum ve eşi bunları ticari olarak da kullanıyor. Asena "Ben de battım organik ürünlerden tövbeliyiz biz" dedi.
Tavuskuşu ve tavukların da olduğu çiftlikte her sabah taze yumurtalar toplanıyor.