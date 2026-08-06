Halef'in yıldızı Biran Damla Yılmaz bikinisini giyip fiziğini sergiledi! Beğeni yağdı

"Halef: Köklerin Çağrısı" dizisinde hayat verdiği 'Yıldız Kordağlı' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz son dönemde eski sevgilisi Abdurrahman Aydın ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelmişti.
Dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte dinlenme moduna geçen Biran Damla Yılmaz şimdilerde deniz, kum ve güneşin keyfini çıkarıyor.
Beyaz bikinisiyle peş peşe pozlar veren ünlü ismin sosyal medya paylaşımları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
BİRAN DAMLA YILMAZ KİMDİR?
28 Haziran 1997, İstanbul doğumlu sinema ve televizyon oyuncusudur.
Genç yaşta başladığı oyunculuk kariyerinde "Kırgın Çiçekler"deki Eylül rolüyle tanınmış, geniş kitlelere ulaşmıştır. Türkiye'nin önde gelen genç oyuncularından biri olarak kariyerini sürdürmektedir.
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