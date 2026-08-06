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Halef'in yıldızı Biran Damla Yılmaz bikinisini giyip fiziğini sergiledi! Beğeni yağdı

Halef’in başrol oyuncusu Biran Damla Yılmaz son dönemde eski sevgilisi Abdurrahman Aydın ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelmişti. Şimdilerde tatil modunu açan Biran Damla Yılmaz beyaz bikinisiyle peş peşe poz verdi.

Halef'in yıldızı Biran Damla Yılmaz bikinisini giyip fiziğini sergiledi! Beğeni yağdı
Öznur Yaslı İkier

"Halef: Köklerin Çağrısı" dizisinde hayat verdiği 'Yıldız Kordağlı' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz son dönemde eski sevgilisi Abdurrahman Aydın ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelmişti.

Dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte dinlenme moduna geçen Biran Damla Yılmaz şimdilerde deniz, kum ve güneşin keyfini çıkarıyor.

Halef in yıldızı Biran Damla Yılmaz bikinisini giyip fiziğini sergiledi! Beğeni yağdı 1

Beyaz bikinisiyle peş peşe pozlar veren ünlü ismin sosyal medya paylaşımları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Halef in yıldızı Biran Damla Yılmaz bikinisini giyip fiziğini sergiledi! Beğeni yağdı 2

BİRAN DAMLA YILMAZ KİMDİR?
28 Haziran 1997, İstanbul doğumlu sinema ve televizyon oyuncusudur.

Halef in yıldızı Biran Damla Yılmaz bikinisini giyip fiziğini sergiledi! Beğeni yağdı 3

Genç yaşta başladığı oyunculuk kariyerinde "Kırgın Çiçekler"deki Eylül rolüyle tanınmış, geniş kitlelere ulaşmıştır. Türkiye'nin önde gelen genç oyuncularından biri olarak kariyerini sürdürmektedir.

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Biran Damla Yılmaz Halef dizisi
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