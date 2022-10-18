Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi'nde kapanış raporu tamamlama çalıştayı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, 2013 yılında Elazığ, Bingöl ve Muş illerinde uygulanmaya başlanan Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi'nin kapanış raporu tamamlama çalıştayı yapıldı.

Kentteki bir otelde düzenlenen çalıştayda, Orman Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen projenin tamamlama raporu görüşüldü.

Programda konuşan Orman Genel Müdür Yardımcısı ve Proje Koordinatörü İbrahim Yüzer, proje kapsamında kırsalda yaşayan 21 bin ailenin refah düzeyinin arttırılmasına katkı sunduklarını belirtti.

Bugüne kadar 292 köye hizmet götürdüklerini ifade eden Yüzer, proje kapsamında toprak muhafaza, ağaçlandırma, mera ıslahı, gelir getirici faaliyetler, meyve bahçesi ve sera kurulumu, hayvan barınakları iyileştirme, tabii kaynaklara olan baskıyı azaltmak amacıyla güneş enerjisi kurulumu, evlerin izolasyonu gibi hizmetlerin hayata geçirildiğini söyledi.

Yüzer, projenin tamamlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, şöyle dedi:

"1 milyar lira civarında bir bütçeyi bu proje ile Elazığ, Bingöl ve Muş illerimizde harcadık, vatandaşın faydasına sunduk. Özellikle DSİ ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Bu projenin bütçesinin el vermediği noktalarda özellikle küçük sulama yatırımlarında onlar da kaynak kullandılar."

Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner ise hükümet ile Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) arasında ikraz (borç verme) anlaşması ile 2013 yılında hayata geçirilen projenin 8 milyon 200 bin dolar finansman desteğiyle iki yıl daha uzatıldığını belirtti.

Projenin 30 Haziran tarihi itibarıyla tamamlandığını anlatan Çetiner, "Bu projenin ana gayesi tabii kaynakların iyileştirilmesi ve kırsalda yaşayan halkımızın hayat standartlarının, refah düzeyinin arttırılması, yoksulluğun azaltılması ve ormana olan baskıyı azaltmaktı." diye konuştu.

Çalıştaya, Orman Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı Planlama ve Değerlendirme Şube Müdürü Mehmet Metin Avşaroğlu ile kurum çalışanları da katıldı.