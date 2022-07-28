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Murat Nehri'nde akıntıya kapılan kişi 5 gündür aranıyor

28.07.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Murat Nehri'nde akıntıya kapılan kişi 5 gündür aranıyor

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde Murat Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren 13 yaşındaki çocuğu kurtarmak isterken akıntıya kapılan Aydın Tutkal'ı (43) arama çalışmaları 5 gündür sürüyor.

Murat Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren Hayat Bektaş'ı kurtarmak için suya girdikten sonra akıntıya kapılan Tutkal'ın bulunması için farklı bölgelerde su altı ve üstü arama çalışması yapılıyor.

Şanlıurfa Polis Sualtı Arama ve Kurtarma, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Diyarbakır ve Bingöl AFAD Müdürlükleri ile Batman itfaiyesinden 14 dalgıç, 40 jandarma, güvenlik korucuları, itfaiye, SAR ile AKUT personeli, AFAD gönüllüsü ve vatandaşlardan oluşan 130 kişilik ekip, Tutkal'a ulaşmak için köprü altını ve suyun akış noktasındaki bölgeleri kontrol ediyor.

Su altı ekipleri, nehrin çeşitli noktalarında dalış gerçekleştiriyor.

İki çocuk babası Aydın Tutkal ve arkadaşı Mücahit Keser (45), 24 Temmuz'da nehirde akıntıya kapılan Hayat Bektaş'ı kurtarmak için suya girmişti. Bektaş'ı kurtarmayı başardıktan sonra Keser ve Tutkal sudan çıkamamıştı. Akıntıya kapılan iki arkadaştan Keser, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılmış, Tutkal ise nehirde kaybolmuştu.

Murat Nehri'nde akıntıya kapılan kişi 5 gündür aranıyor

Murat Nehri'nde akıntıya kapılan kişi 5 gündür aranıyor

Murat Nehri'nde akıntıya kapılan kişi 5 gündür aranıyor

Murat Nehri'nde akıntıya kapılan kişi 5 gündür aranıyor

Murat Nehri'nde akıntıya kapılan kişi 5 gündür aranıyor

Murat Nehri'nde akıntıya kapılan kişi 5 gündür aranıyor

Murat Nehri'nde akıntıya kapılan kişi 5 gündür aranıyor

Murat Nehri'nde akıntıya kapılan kişi 5 gündür aranıyor

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Bingöl afad arama

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