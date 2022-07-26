Murat Nehri'nde akıntıya kapılan kişi aranıyor

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde Murat Nehri'nde 13 yaşındaki çocuğu kurtarmak isterken akıntıya kapılan Aydın Tutkal'ı arama çalışmaları sürüyor.

Murat Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren Hayat Bektaş'ı kurtarmak için suya girdikten sonra akıntıya kapılan Tutkal'ın (43) bulunması için 5 bölgede su altı ve üstü arama yapılıyor.

Şanlıurfa Polis Sualtı Arama ve Kurtarma ile Diyarbakır ve Batman AFAD İl Müdürlüğünden 11 dalgıç, 40 jandarma, güvenlik korucuları, itfaiye, İHH Arama Kurtarma ile SAR ekipleri ve 10 AFAD gönüllüsünden oluşan 150 kişilik ekip, Tutkal'a ulaşmak için köprü altını ve suyun akış noktasındaki bölgeleri kontrol ediyor.

Su altı ekipleri, Murat Nehri'nin çeşitli noktalarında dalış gerçekleştiriyor.

AFAD ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, Tutkal'ın yakınlarına psikososyal desteğinde de bulunuyor.

İki çocuk babası Aydın Tutkal ve arkadaşı Mücahit Keser (45), 24 Temmuz'da nehirde akıntıya kapılan Hayat Bektaş'ı kurtarmak için suya girmişti. Bektaş'ı kurtarmayı başardıktan sonra Keser ve Tutkal sudan çıkamamıştı. Akıntıya kapılan iki arkadaştan Keser, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılmış, Tutkal nehirde kaybolmuştu.