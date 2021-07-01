Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç kimdir? Burakcan Övüç kaç yaşında, annesi kimdir ve nereli?

Fenomen isim Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç'ün yaptığı sosyal medya paylaşımı büyük tepki çekti. Vatandaşlar "Burakcan Övüç kimdir?" sorusunu araştırmaya koyuldu. "Burakcan Övüç'ün annesi kimdir?" sorusu da merak edilen konulardan biri oldu. Peki Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç kimdir, kaç yaşında?

Burakcan Övüç kimdir?

Ünlü sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç gündeme geldiği silah sıkma olayı sonrası merak konusu haline geldi.

Fenomen Murat Övüç’ün oğlu Burakcan Övüç’ün sosyal medyada paylaştığı görüntüler büyük tepki çekti. Fenomen ismin oğlu Burakcan Övüç, trafikte aracın içinde ve seyir halindeyken silahını çıkararak defalarca ateş etti. Övüç, trafikte korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

Burakcan Övüç kaç yaşında ve nereli? Eğlendiren videoları ve yorumlarıyla sosyal medyada tanınıp fenomen hale gelen Murat Övüç’ün oğlu olan Burakcan Övüç 14 Nisan 2001 tarihinde dünyaya gelmiştir. Baba tarafından Van asıllı olduğu bilinen Burakcan Övüç , 20 yaşındadır.

Yaptığı Instagram paylaşımları ile kimi zaman gündeme gelen Burakcan Övüç, paylaşım sonrası gelen tepkiler üzerine videoyu sildi ancak kısa süre içerisinde paylaştığı video sosyal medyada yayıldı. Tepki çeken paylaşımda küfürlerin de bulunması Övüç’e yönelik tepkilerin çoğalmasına neden oldu.