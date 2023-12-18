Murat Sancak ile Onyekuru arasındaki gerilim tırmanıyor! Onyekuru'nun cevabı sonrası Murat Sancak tekrar konuştu! ''Şeref yoksunu, hadsiz, nankör!''

"SOYUNMA ODASINDA DA AĞZIMA GELENİ SÖYLEMİŞTİM ONA"

Murat Sancak: "Onyekuru Galatasaray maçında alkışlanmıştı. Onyekuru ile Muslera haşır neşir olmuştu maçtan sonra. Ben ondan sonra Henry Onyekuru'yu sattım zaten. Soyunma odasında da ağzıma geleni söylemiştim ona. Benden ekmek yiyorsun sen, buraya ihanet edemezsin. Eski takım arkadaşın olabilir, maçtan sonra gidersin soyunma odasına, orada tebrik edersin... Herkesin seyrettiği ve başka bir takımın şampiyonluk yarışında olduğu maçta sen saha ortasında haşır neşir olup rakip oyuncuya sarılamazsın, eğlenemezsin."