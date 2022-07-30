YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Muşlu berivanlar hayvanlarını sağmak için her gün kilometrelerce yol kat ediyor

Muşlu berivanlar hayvanlarını sağmak için her gün kilometrelerce yol kat ediyor

30.07.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muşlu berivanlar hayvanlarını sağmak için her gün kilometrelerce yol kat ediyor

Korkut ilçesinde berivanlar (süt sağan kadın), küçükbaş hayvanlarını sağmak için her gün kilometrelerce yol kat ediyor.

Korkut ilçesinin Konakdüzü köyünde yaşayan berivanlar, çobanlar tarafından yaylalarda otlatılan hayvanları günde iki kez sağıyor.

Bunun için günün belli saatlerinde sıcak havaya rağmen yaylaya giden kadınlar, kilometrelerce yürüyerek sürülerinin bölgelere ulaşıyor.

Koyun ve keçilerden sağdıkları sütten peynir, tereyağı ve yoğurt yapan kadınlar, bu sayede aile bütçesine de katkı veriyor.

Kadınlardan Bahar Baydan, geçimlerini hayvancılık yaparak sağladıklarını belirterek, "Kışlık ihtiyaçlarımızı da buradan karşılıyoruz. Hava çok sıcak oluyor ve bazen çok zorlanıyoruz. Bazı kadınlar dayanamıyor ve hastalanıyor ama mecburen yapmak zorundayız. Yapacağımız başka bir işimiz yok. Her birimiz günde 150 koyun sağıyoruz." diye konuştu.

Feride Ergün ise yaklaşık 20 yıldır koyun sağdığını ve zor koşullarda hayvancılık yaptıklarını söyledi.

Muşlu berivanlar hayvanlarını sağmak için her gün kilometrelerce yol kat ediyor

Muşlu berivanlar hayvanlarını sağmak için her gün kilometrelerce yol kat ediyor

Muşlu berivanlar hayvanlarını sağmak için her gün kilometrelerce yol kat ediyor

Muşlu berivanlar hayvanlarını sağmak için her gün kilometrelerce yol kat ediyor

Muşlu berivanlar hayvanlarını sağmak için her gün kilometrelerce yol kat ediyor

Muşlu berivanlar hayvanlarını sağmak için her gün kilometrelerce yol kat ediyor

Muşlu berivanlar hayvanlarını sağmak için her gün kilometrelerce yol kat ediyor

Muşlu berivanlar hayvanlarını sağmak için her gün kilometrelerce yol kat ediyor

Muşlu berivanlar hayvanlarını sağmak için her gün kilometrelerce yol kat ediyor

Muşlu berivanlar hayvanlarını sağmak için her gün kilometrelerce yol kat ediyor

Muşlu berivanlar hayvanlarını sağmak için her gün kilometrelerce yol kat ediyor

Muşlu berivanlar hayvanlarını sağmak için her gün kilometrelerce yol kat ediyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Muş

Muş Namaz Vakitleri 30 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:27
Sabah
05:06
Öğle
12:26
İkindi
16:17
Akşam
19:35
Yatsı
21:07
Muş ECZANELER
Muş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mekanik boğa üzerinde cinsel ilişkiye girdiler! Sonu kötü bitti

Mekanik boğa üzerinde cinsel ilişkiye girdiler! Sonu kötü bitti

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.