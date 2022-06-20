Evlerde ve eklentilerinde yapılan aramada, örgütsel içerikli kitap, 2 kalaşnikof tüfek, 5 ruhsatsız silah, 87 fişek, 38 mermi, 31,67 gram esrar ve 18,87 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Daha sonra belirlenen 8 adrese hareket eden polisler, K.D, R.B, Z.Ç, E.B, Ö,T, M.D, B.C.K ve T.Ö'yü gözaltına aldı.

Muş'ta 118 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

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