YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Muş'ta 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı

Muş'ta 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı

05.07.2022 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı

Muş'ta iki katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Merkeze bağlı Yeni Mahalle'de 2 katlı bir evin çatısında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı.

Polisin güvenlik önlemi aldığı olay yerinde, sağlık ekipleri de fenalaşan ev sahiplerine müdahale etti.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Muş Belediyesi İtfaiye Müdürü Fahrettin Algan, gazetecilere, yangının kontrol altına alınarak soğutma çalışmasının yapıldığını söyledi.

Yangına kısa sürede müdahale ettiklerini anlatan Algan, "İki araç 4 personelle bölgeye intikal ettik. Diğer araçlarımız da bizi takip ettiler. Çok şükür alttaki evlere yangın sıçramadı. Maddi hasarlı bir yangındı. Mesken sahiplerine geçmiş olsun. Ölü ve yaralı yok." dedi.

Muş'ta 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı

Muş'ta 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı

Muş'ta 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı

Muş'ta 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı

Muş'ta 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı

Muş'ta 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı

Muş'ta 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı

Muş'ta 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı

Muş'ta 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı

Muş'ta 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı

Muş'ta 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı

Muş'ta 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yangın Muş çatı

Muş Namaz Vakitleri 6 Temmuz Çarşamba

İmsak
02:58
Sabah
04:48
Öğle
12:24
İkindi
16:18
Akşam
19:49
Yatsı
21:31
Muş ECZANELER
Muş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Erotik partilerde çalışıyordu! Darağacından kafesli yataklara...

Erotik partilerde çalışıyordu! Darağacından kafesli yataklara...

Kurban Bayramı öncesi önemli uyarı: Rigor Mortis’e dikkat!

Kurban Bayramı öncesi önemli uyarı: Rigor Mortis’e dikkat!

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Kellik sorunu tarihe gömülüyor! Olağandışı saç dökülmesi tedavisi

Kellik sorunu tarihe gömülüyor! Olağandışı saç dökülmesi tedavisi

Kendi ölümünü böyle yazmış! Günlüğünde kan donduran satırlar...

Kendi ölümünü böyle yazmış! Günlüğünde kan donduran satırlar...

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.