Yangına kısa sürede müdahale ettiklerini anlatan Algan, "İki araç 4 personelle bölgeye intikal ettik. Diğer araçlarımız da bizi takip ettiler. Çok şükür alttaki evlere yangın sıçramadı. Maddi hasarlı bir yangındı. Mesken sahiplerine geçmiş olsun. Ölü ve yaralı yok." dedi.

Muş'ta 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı

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