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Muş'ta aralarında husumet bulunan aileler barıştırıldı

10.07.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta aralarında husumet bulunan aileler barıştırıldı

Muş'ta bir kişinin ölümü nedeniyle aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı.

Merkeze bağlı Ağaçlık köyünde yaklaşık 3 ay önce bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavganın ardından aralarında husumet oluşan Olcay ve Olcan aileleri, Vali İlker Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen ve kanaat önderlerinin girişimiyle barıştırıldı.

Kentteki Lale Cami'de düzenlenen barış töreninde konuşan Gündüzöz, girişimler sonucu barışmayı kabul eden ailelere teşekkür etti.

Arzu edilmeyen bir olay vuku bulduğunda, küslüklerin, dargınlıkların ortaya çıktığını belirten Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Dinimizin hükmü, affetmenin önemi üzerine inşa edilmiş ve affedenler dinimizde övülmüştür. Peygamber efendimiz Müslümanların mütebessim bir şekilde durmasını istemiştir. Bir mahallemizde, köyümüzde yaşanan olay ileride gençlerimizin, çocuklarımızın daha büyük sıkıntılar yaşamasına neden olabilir. Affetmek büyüklüktür. İki aile de o büyüklüğü gösterdi. Her iki taraf kucaklaşmak, barışmak için ellerinden geleni yaptı. Dinimizin bir başka hususiyetti sılayırahimdir. Bayram günü buraya teşrif eden herkese şükranlarımı sunuyorum. Barışın sağlanmasına katkı sunan aile bireylerine teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin."

Belediye Başkanı Feyat Asya ise barışın daim olmasını diledi.

Konuşmaların ardından dua edildi, Olcay ve Olcan ailelerinin fertleri kucaklaşarak barıştı.

Programa, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel, din görevlileri ve çevre illerden vatandaşlar katıldı.

Muş'ta aralarında husumet bulunan aileler barıştırıldı

Muş'ta aralarında husumet bulunan aileler barıştırıldı

Muş'ta aralarında husumet bulunan aileler barıştırıldı

Muş'ta aralarında husumet bulunan aileler barıştırıldı

Muş'ta aralarında husumet bulunan aileler barıştırıldı

Muş'ta aralarında husumet bulunan aileler barıştırıldı

Muş'ta aralarında husumet bulunan aileler barıştırıldı

Muş'ta aralarında husumet bulunan aileler barıştırıldı

Muş'ta aralarında husumet bulunan aileler barıştırıldı

Muş'ta aralarında husumet bulunan aileler barıştırıldı

Muş'ta aralarında husumet bulunan aileler barıştırıldı

Muş'ta aralarında husumet bulunan aileler barıştırıldı

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