YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Muş'ta berivanlar yaylalardaki hayvanları sağmak için kilometrelerce yol katediyor

Muş'ta berivanlar yaylalardaki hayvanları sağmak için kilometrelerce yol katediyor

23.06.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta berivanlar yaylalardaki hayvanları sağmak için kilometrelerce yol katediyor

Muş'ta berivanlar (süt sağan kadın), yaylada otlatılan küçükbaş hayvanları sağabilmek için her gün kilometrelerce yol katediyor.

Kente 35 kilometre uzaklıktaki Ilıca köyünde yaşayan berivanlar, eşek sırtında ya da yürüyerek zorlu yolları aşıp 2 bin 500 rakımlı yaylaya ulaşıyor.

Eşlerinin de desteğiyle keçi ve koyunları sağan berivanlar, elde ettikleri sütle yaptıkları peynir, yoğurt ve tereyağı gibi ürünleri satarak ailelerine destek sağlıyor.

Berivanlardan Bahar Bozkurt, AA muhabirine, köyde yaşayanların tamamının geçimini hayvancılıkla sağladığını söyledi.

Yaylada işlerin büyük bölümünü kadınların yaptığını ifade eden Bozkurt, şöyle konuştu:

"Hayvanlarımızı 2 ay önce köyün merasına çıkardık ve orada çadırlarımızı kurduk. Sabah erkenden kalkıp ev işlerini yapıyoruz. Sonra yaylalara çıkarak hayvanlarımızı sağıyoruz. Günde iki kez sağım için yaylaya geliyoruz. Ürettiğimiz ürünlerin bir kısmını mandıracılara satıyoruz, bir kısmını da kendimiz tüketiyoruz."

Kadriye Çetinbaş ise günde iki kez süt sağdıklarını belirterek, "Tek geçim kaynağımız hayvancılık. Hayatımızın büyük kısmı yaylalarda kurduğumuz çadırlarda geçiyor. Kışın hayvanlarımızı Diyarbakır'a götürüyoruz. Her işe koşuyoruz." diye konuştu.

Muş'ta berivanlar yaylalardaki hayvanları sağmak için kilometrelerce yol katediyor

Muş'ta berivanlar yaylalardaki hayvanları sağmak için kilometrelerce yol katediyor

Muş'ta berivanlar yaylalardaki hayvanları sağmak için kilometrelerce yol katediyor

Muş'ta berivanlar yaylalardaki hayvanları sağmak için kilometrelerce yol katediyor

Muş'ta berivanlar yaylalardaki hayvanları sağmak için kilometrelerce yol katediyor

Muş'ta berivanlar yaylalardaki hayvanları sağmak için kilometrelerce yol katediyor

Muş'ta berivanlar yaylalardaki hayvanları sağmak için kilometrelerce yol katediyor

Muş'ta berivanlar yaylalardaki hayvanları sağmak için kilometrelerce yol katediyor

Muş'ta berivanlar yaylalardaki hayvanları sağmak için kilometrelerce yol katediyor

Muş'ta berivanlar yaylalardaki hayvanları sağmak için kilometrelerce yol katediyor

Muş'ta berivanlar yaylalardaki hayvanları sağmak için kilometrelerce yol katediyor

Muş'ta berivanlar yaylalardaki hayvanları sağmak için kilometrelerce yol katediyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Muş

Muş Namaz Vakitleri 23 Haziran Perşembe

İmsak
02:51
Sabah
04:43
Öğle
12:21
İkindi
16:16
Akşam
19:50
Yatsı
21:33
Muş ECZANELER
Muş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Taş gibi sertleşmiş havluları yumuşacık yapmanın pratik yolu

Taş gibi sertleşmiş havluları yumuşacık yapmanın pratik yolu

Kişisel çöplerini satarak 10.000 dolar kazanıyor!

Kişisel çöplerini satarak 10.000 dolar kazanıyor!

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Hastalar uyuyunca tümörler uyanıyor! Doktorlar çağrıda bulundu

Hastalar uyuyunca tümörler uyanıyor! Doktorlar çağrıda bulundu

Türkiye'de yaşadıklarını anlattı: Keşke zamanı geri alabilseydim

Türkiye'de yaşadıklarını anlattı: Keşke zamanı geri alabilseydim

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.