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Muş'ta çocukları için HDP önünde eylem yapan aile sayısı 12'ye yükseldi

20.10.2021 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta çocukları için HDP önünde eylem yapan aile sayısı 12'ye yükseldi

Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'nin il başkanlığı önünde haftada bir gün oturma eylemi yapan 10 aileye iki aile daha katıldı.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren 12 aile, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen aileler, HDP aleyhine slogan attı.

Eyleme yeni katılan Mustafa Gören, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2013 yılında kardeşinin kandırılarak kaçırıldığını söyledi.

Kardeşine kavuşuncaya kadar eyleme devam edeceğini belirten Gören, "Kardeşim gel, devletin şefkatli kollarına sığın. Seni bekliyoruz. Yaşlı annemiz dayanamıyor. Ölmeden gel seni görsün. Devletimiz her konuda size yardımcı olur. Çekinmeyin ve kimseye inanmayın. Devlet sizi kurtarır. 8 yıldır kardeşimden hiç haber alamadık. Kardeşim gelene kadar peşini bırakmayacağım." diye konuştu.

Oğlu için eyleme yeni katılan Pınar Aslan ise oğlunun 12 yaşındayken kaçırıldığını ve 8 yıldan bu yana ondan hiçbir haber alamadığını anlattı.

Oğluna kavuşacağı günün hayaliyle yaşadığını aktaran Aslan, "Nasıl kandırdıklarını bilmiyorum. Oğlumun gelmesini istiyorum. 8 yıldır arıyorum, bulamıyorum. Kendisinden bir haber alamadım. Çocuğumuza kavuşmak istiyoruz. Bugünden sonra burası veya Diyarbakır olsun, neresi gerekiyorsa gidip eyleme katılacağım. İnsan evladı için her şeyi yapar." ifadelerini kullandı.

Annelerden Naciye Sönmez Yıldız da oğlunun Bitlis'in Tatvan ilçesinde okurken kandırılarak kaçırıldığını söyledi.

Oğlunu HDP'den isteyen Yıldız, "Oğlum devlete teslim ol. İşkence yok. Burada her şey iyi. Orada hayat boş. HDP sizi kandırdı. Devletimiz yardımcı olacak ve oğlumu getirecek." dedi.

Muş'ta çocukları için HDP önünde eylem yapan aile sayısı 12'ye yükseldi

Muş'ta çocukları için HDP önünde eylem yapan aile sayısı 12'ye yükseldi

Muş'ta çocukları için HDP önünde eylem yapan aile sayısı 12'ye yükseldi

Muş'ta çocukları için HDP önünde eylem yapan aile sayısı 12'ye yükseldi

Muş'ta çocukları için HDP önünde eylem yapan aile sayısı 12'ye yükseldi

Muş'ta çocukları için HDP önünde eylem yapan aile sayısı 12'ye yükseldi

Muş'ta çocukları için HDP önünde eylem yapan aile sayısı 12'ye yükseldi

Muş'ta çocukları için HDP önünde eylem yapan aile sayısı 12'ye yükseldi

Muş'ta çocukları için HDP önünde eylem yapan aile sayısı 12'ye yükseldi

Muş'ta çocukları için HDP önünde eylem yapan aile sayısı 12'ye yükseldi

Muş'ta çocukları için HDP önünde eylem yapan aile sayısı 12'ye yükseldi

Muş'ta çocukları için HDP önünde eylem yapan aile sayısı 12'ye yükseldi
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