Muş'ta okullara mobilya üreten teknik lise 7 ayda yaklaşık 2 milyon lira ciro yaptı

Muş Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, kentteki okullar için başta sıra olmak üzere çeşitli mobilya üreterek 7 ayda yaklaşık 2 milyon lira ciroya ulaştı.

İl genelinde okullarda oluşturulacak destek eğitim odaları ve e-sınav merkezilerin yanı sıra ihtiyaç duyulan diğer mobilyaları da üreten öğrenciler, yaz tatilinde de çalışmaya devam ediyor.

Döner sermaye kapsamında çalışmalarını sürdüren 100 öğrenci, yürüttükleri çalışmayla hem ekonomiye katkı sunuyor hem de gelir elde ediyor.

Merkez Farabi İmam Hatip Ortaokulu'nda oluşturulan e-sınav merkezi mobilyalarının montajını yapan öğrencilerin çalışmasını inceleyen Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Müdürü Erhan Subaşı, gazetecilere, lisenin bir fabrika gibi çalıştığını, öğrencilerin atölyede ürettiği ürünlerle birçok okulun ihtiyacının karşılandığını söyledi.

Atölyede üretilen raf ve diğer mobilyalarla yüzlerce kütüphane oluşturduklarını anlatan Subaşı, şöyle konuştu:

"Geçen yıl bir milyon lira olan okulumuzun cirosu, bu yıl ilk 7 ayda yaklaşık 2 milyon liraya yükseldi. Bakanlığımız meslek liselerine büyük destek veriyor. Okulumuz 12 ay üretim yaparak ekonomiye büyük katkı sunuyor. Atölyemizde öğretmen dolapları, sıra, masa, toplantı masaları, sandalye ve yonca masalar üretiliyor. Üretilen bu malzemelerle ilimizdeki birçok okulun ihtiyacı karşılanıyor."

Mobilya iç mekan tasarım atölyesi şefi Mehmet Kılıç da öğrencilerle yaz tatilinde döner sermaye kapsamında çalıştıklarını kaydederek, "Okulların tatil olmasına rağmen atölyede Devlet Malzeme Ofisi'nden gelen malzemeleri köy okullarına götürerek montajlarını yapıyoruz. Öğrencilerimiz ailelerine destek olmak amacıyla atölyede çalışıyor." dedi.

Metal bölümünde okuyan 12. sınıf öğrencisi Cebrail Öğüt de yaz tatilinde okulda çalışarak hem kendini geliştirdiğini hem de gelir elde ettiğini aktardı.