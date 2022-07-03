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Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun hayatını anlatan "Mustafa" filmi izleyicilerle buluştu

03.07.2022 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırım Tatar Türk halkının lideri ve Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu: - "Eğer Türkiye'nin desteği, Türkiye'nin Bayraktar'ı olmasaydı, büyük ihtimal biz Kiev'de kaybederdik. Türkiye'ye çok minnettarız"

İSTANBUL (AA) - 15 Temmuz Derneğinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle hayata geçirdiği ve bu yıl ikincisi düzenlenen "On5Sıfır7 Film Haftası"nda Kırım Tatar Türk halkının lideri ve Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun hayatını anlatan "Mustafa" filminin gösterimi yapıldı.

Beyoğlu 1948 Atlas Sineması'nda gerçekleştirilen gösterime etkinliğin onur konuğu Kırımoğlu da katıldı.

Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, filmin gösterimi öncesinde yaptığı açıklamada, festival seçkisindeki 17 filmden 3 tanesinin Ukrayna ile ilgili olmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, "Bu filmler de özellikle Kırım yarımadasıyla ilgili, bu durum bizim için çok kıymetli, bundan ötürü minnettarız." dedi.

Kırımoğlu, Ukrayna'da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en kanlı, acımasız savaşın yaşandığına işaret ederek, "Ukrayna'nın dünyanın desteğine ihtiyacı var. Putin'in amacı Ukrayna'yı işgal ederek kendisinin yönetebileceği bir kuklayı başa getirmek. 24 Şubat'ta başlayan savaşta, üç gün içerisinde Kiev'i ele geçirmeyi düşünüyordu. Eğer Türkiye'nin desteği, Türkiye'nin Bayraktar'ı olmasaydı, büyük ihtimal biz Kiev'de kaybederdik. Türkiye'ye çok minnettarız." ifadelerini kullandı.

Savaşın 8 yıl önce Kırım'da başladığını aktaran Kırımoğlu, savaşın yine Kırım'da biteceğini söyledi.

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ise bugün İstanbul'da efsane bir lideri ağırladıklarını dile getirerek, "Tarihte kendi toplumu, milleti ve değerleri adına, hatta insanlık adına hayatını ortaya koymuş kahramanlar vardır. O isimlerden birisi de bugün bizim aramızda." diye konuştu.

Konuşmaların ardından darbe, direniş ve özgürlük temalı filmlerin gösterildiği festivalde, 2017 yılında Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun hayatını biyografik şekilde perdeye taşıyan "Mustafa" adlı film izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Etkinlikle ilgili geniş bilgiye "www.on5sifir7filmhaftasi.com" adlı internet adresinden ulaşılabilecek.

Dünya sinemasından seçme filmlerin yer aldığı festival, 7 Temmuz'a kadar devam edecek.

Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun hayatını anlatan "Mustafa" filmi izleyicilerle buluştu

- Kırım Tatar Türk halkının lideri ve Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu: - "Eğer Türkiye'nin desteği, Türkiye'nin Bayraktar'ı olmasaydı, büyük ihtimal biz Kiev'de kaybederdik. Türkiye'ye çok minnettarız"

Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun hayatını anlatan "Mustafa" filmi izleyicilerle buluştu

Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun hayatını anlatan "Mustafa" filmi izleyicilerle buluştu

Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun hayatını anlatan "Mustafa" filmi izleyicilerle buluştu

Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun hayatını anlatan "Mustafa" filmi izleyicilerle buluştu

Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun hayatını anlatan "Mustafa" filmi izleyicilerle buluştu

Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun hayatını anlatan "Mustafa" filmi izleyicilerle buluştu

Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun hayatını anlatan "Mustafa" filmi izleyicilerle buluştu

Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun hayatını anlatan "Mustafa" filmi izleyicilerle buluştu

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