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Mustafa Ceceli Yalova'da konser verdi

20.07.2022 05:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mustafa Ceceli Yalova'da konser verdi

Yalova'nın düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri kapsamında sanatçı Mustafa Ceceli konser verdi.

Yalova Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konsere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Konsere gelenler Ceceli'nin seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

Konser sonunda Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Mustafa Ceceli'ye çiçek hediye etti.

Konser havai fişek gösterileri ile sona erdi.

Mustafa Ceceli Yalova'da konser verdi

Mustafa Ceceli Yalova'da konser verdi

Mustafa Ceceli Yalova'da konser verdi

Mustafa Ceceli Yalova'da konser verdi

Mustafa Ceceli Yalova'da konser verdi

Mustafa Ceceli Yalova'da konser verdi

Mustafa Ceceli Yalova'da konser verdi

Mustafa Ceceli Yalova'da konser verdi

Mustafa Ceceli Yalova'da konser verdi

Mustafa Ceceli Yalova'da konser verdi

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