Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Odessa Limanı'ndan İrlanda'ya gitmek üzere yola çıkan 33 bin ton mısır yüklü Panama bayraklı "Navi-Star" isimli gemi, İstanbul Boğazı girişinde kendisine tahsis edilen alana demirledi.

Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcileri, "Navi-Star" gemisinde denetim için yola çıktı

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