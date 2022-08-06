YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcileri, "Navi-Star" gemisinde denetim için yola çıktı

Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcileri, "Navi-Star" gemisinde denetim için yola çıktı

06.08.2022 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcileri, "Navi-Star" gemisinde denetim için yola çıktı

İSTANBUL (AA) - Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde görevli Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri, Ukrayna'dan gelerek İstanbul Boğazı girişine demirleyen mısır yüklü Panama bayraklı "Navi-Star" adlı gemide incelemelerde bulunmak üzere botla Rumelifeneri'nden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Odessa Limanı'ndan İrlanda'ya gitmek üzere yola çıkan 33 bin ton mısır yüklü Panama bayraklı "Navi-Star" isimli gemi, İstanbul Boğazı girişinde kendisine tahsis edilen alana demirledi.

Geminin seyrini ve takibini yapan merkezde görevli müşterek denetleme timi, "Cankuş" isimli servis botuyla Rumelifeneri Tahlisiye Bot İstasyonu'ndan gemiye doğru hareket etti.

Heyet, mutabık kalınan usul ve esaslar doğrultusunda söz konusu ticari gemide incelemelerde bulunacak.

Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcileri, "Navi-Star" gemisinde denetim için yola çıktı

Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcileri, "Navi-Star" gemisinde denetim için yola çıktı

Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcilerinin Ukrayna'dan gelen gemideki denetlemesi başladı

Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcilerinin Ukrayna'dan gelen gemideki denetlemesi başladı

Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcilerinin Ukrayna'dan gelen gemideki denetlemesi başladı

Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcilerinin Ukrayna'dan gelen gemideki denetlemesi başladı

Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcilerinin Ukrayna'dan gelen gemideki denetlemesi başladı

Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcilerinin Ukrayna'dan gelen gemideki denetlemesi başladı

Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcilerinin Ukrayna'dan gelen gemideki denetlemesi başladı

Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcilerinin Ukrayna'dan gelen gemideki denetlemesi başladı

Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcilerinin Ukrayna'dan gelen gemideki denetlemesi başladı

Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcilerinin Ukrayna'dan gelen gemideki denetlemesi başladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul Namaz Vakitleri 6 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:16
Sabah
05:58
Öğle
13:15
İkindi
17:08
Akşam
20:23
Yatsı
21:57

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Cumartesi

Hayat Eczanesi
Adalar
Yeni Eczane
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Yaylalı Eczanesi
Arnavutkoy
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Efsane Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevgilisine benzin döktü! Ateşe vererek derisini eritti

Sevgilisine benzin döktü! Ateşe vererek derisini eritti

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Damat gelini düğünlerinde döverek öldürdü

Damat gelini düğünlerinde döverek öldürdü

Transparan elbisesiyle duşa girdi! Olay yaratan paylaşım

Transparan elbisesiyle duşa girdi! Olay yaratan paylaşım

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.