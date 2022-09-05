Mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da dün evinde vefat eden 76 yaşındaki mutasavvıf, yazar, müzisyen ve avukat Ömer Tuğrul İnançer, toprağa verildi.
Fatih Camii avlusunda kılınan cenaze namazın ardından İnançer'in naaşı, binlerce kişinin eşlik ettiği cenaze aracıyla Karagümrük'e getirildi.
Talebelerinin kol kola girerek arkasında yürüdüğü cenaze, Fevzi Paşa Caddesi'nde geçerek dualar ve ilahilerle Nureddin Cerrahi Tekkesi'ne taşındı.
İnançer'in naaşı, tekke içerisinde hazırlanan, Muzaffer Ozak, Safer Dal ve İbrahim Fahreddin Şevki'nin de metfun bulunduğu yere defnedildi.
Kalabalık nedeniyle az sayıda kişinin içeriye alındığı türbeyi ziyaret etmek için bekleyenler kuyruk oluşturdu.
- İnançer'in naaşı, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, dua ve ilahilerle binlerce kişinin eşliğinde getirildiği Nureddin Cerrahi Tekkesi'ne defnedildi
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