YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlandı

Mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlandı

05.09.2022 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnançer'in naaşı, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, dua ve ilahilerle binlerce kişinin eşliğinde getirildiği Nureddin Cerrahi Tekkesi'ne defnedildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da dün evinde vefat eden 76 yaşındaki mutasavvıf, yazar, müzisyen ve avukat Ömer Tuğrul İnançer, toprağa verildi.

Fatih Camii avlusunda kılınan cenaze namazın ardından İnançer'in naaşı, binlerce kişinin eşlik ettiği cenaze aracıyla Karagümrük'e getirildi.

Talebelerinin kol kola girerek arkasında yürüdüğü cenaze, Fevzi Paşa Caddesi'nde geçerek dualar ve ilahilerle Nureddin Cerrahi Tekkesi'ne taşındı.

İnançer'in naaşı, tekke içerisinde hazırlanan, Muzaffer Ozak, Safer Dal ve İbrahim Fahreddin Şevki'nin de metfun bulunduğu yere defnedildi.

Kalabalık nedeniyle az sayıda kişinin içeriye alındığı türbeyi ziyaret etmek için bekleyenler kuyruk oluşturdu.

Mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlandı

- İnançer'in naaşı, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, dua ve ilahilerle binlerce kişinin eşliğinde getirildiği Nureddin Cerrahi Tekkesi'ne defnedildi

Mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlandı

Mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlandı

Mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlandı

Mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlandı

Mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlandı

Mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlandı

Mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlandı

Mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlandı

Mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlandı

Mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Fatih Camii cenaze karagümrük ömer tuğrul inançer cerrahi

İstanbul Namaz Vakitleri 5 Eylül Pazartesi

İmsak
04:58
Sabah
06:27
Öğle
13:08
İkindi
16:46
Akşam
19:39
Yatsı
21:02
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Metroda birden direk dansı yapmaya başladı! Görenler şaştı kaldı

Metroda birden direk dansı yapmaya başladı! Görenler şaştı kaldı

Karısının gözünün önünde intihar etti! Suçlamalara dayanamadı

Karısının gözünün önünde intihar etti! Suçlamalara dayanamadı

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Hep aynı şeyi yapıyor! Yatakta yarı çıplak olay paylaşım

Hep aynı şeyi yapıyor! Yatakta yarı çıplak olay paylaşım

Ölümünden sonra öğrendiler! Yaşadığı çifte hayat şoke etti

Ölümünden sonra öğrendiler! Yaşadığı çifte hayat şoke etti

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.