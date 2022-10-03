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Müzisyen Onur Şener'in katil zanlıları adliyeye sevk edildi

03.10.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müzisyen Onur Şener'in katil zanlıları adliyeye sevk edildi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında istekte bulundukları şarkıyı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları müzisyen Onur Şener'in ölümüyle bağlantılı olduğu iddia edilen 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

Ankara Adliyesine getirilen şüpheliler, A.G, S.S, İ.K, J.E ve G.G, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verecek.

- Olay

Polis tutanağına yansıyan ifadelere göre, 2 Ekim'de Çayyolu semti Mutlukent Mahallesi'ndeki eğlence mekanına gelen grup, o sırada sahnede olan müzisyen Onur Şener'den şarkı istedi. Şener'in grubun isteğini reddetmesi üzerine gruptan 3 kişi müzisyenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine boğazından cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.

Müzisyen Onur Şener'in katil zanlıları adliyeye sevk edildi

Müzisyen Onur Şener'in katil zanlıları adliyeye sevk edildi

Müzisyen Onur Şener'in katil zanlıları adliyeye sevk edildi

Müzisyen Onur Şener'in katil zanlıları adliyeye sevk edildi

Müzisyen Onur Şener'in katil zanlıları adliyeye sevk edildi

Müzisyen Onur Şener'in katil zanlıları adliyeye sevk edildi

Müzisyen Onur Şener'in katil zanlıları adliyeye sevk edildi

Müzisyen Onur Şener'in katil zanlıları adliyeye sevk edildi

Müzisyen Onur Şener'in katil zanlıları adliyeye sevk edildi

Müzisyen Onur Şener'in katil zanlıları adliyeye sevk edildi

Müzisyen Onur Şener'in katil zanlıları adliyeye sevk edildi

Müzisyen Onur Şener'in katil zanlıları adliyeye sevk edildi

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cinayet ankara cumhuriyet başsavcılığı

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