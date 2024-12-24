Nadide Sultan doğayla iç içe lüks villasında sakin bir hayat sürüyor! İşte 3+1 villanın detayları

2014 yılında nikâh masasına oturduğu eşi yönetmen Hakan Yonat ile mutlu bir evlilik sürdürmeye devam eden Nadide Sultan'ın bir de oğlu var.
Nadide Sultan muhteşem villasının kapılarını Evrim Akın'a açtı.
Yemyeşil bir doğada, havuzlu villada yaşayan Nadide Sultan'ın villası 3 oda 1 salondan oluşuyor.
Oğlu ve eşiyle yaşadığı evini kendi zevkine göre döşeyen Nadide Sultan'ın evinde yok yok...
Ahşap detaylara sahip salon ferah görünümüyle dikkat çekerken tuğla ile örülü duvar ise odaya hareket katıyor.
Geniş ve ferah salon dışında Nadide Sultan'ın eşiyle paylaştığı bir çalışma odası bulunuyor. İşte Nadide Sultan'ın salonu, sade mutfağı ve yatak odasından fotoğraflar...
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