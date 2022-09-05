Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Aliyev, Erzurum ziyaretinde konuştu:

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Tapdık Aliyev, ülkelerinde tüketilen ürünlerin yüzde 90'ının Türk malı olduğunu belirtti.

Bazı temaslarda bulunmak üzere Erzurum'a gelen Aliyev, beraberinde Nahçıvanlı iş adamları, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Başkanı Ethem Tanrıver ve yönetim kurulu ile Erzurum Ticaret ve Sanayi Odasını (ETSO) ziyaret etti.

ETSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Polat ve yönetim kurulu tarafından ağırlanan Aliyev'e bölge ve şehir ekonomisi hakkında bilgi verildi.

Bakan Aliyev, ziyarette yaptığı açıklamada, Erzurum'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Beraberinde 40 iş adamı ile geldiklerini anlatan Aliyev, "İş insanları kendi sektörleri ilgili firmalara ziyaretlerde bulunuyorlar. Nahçıvan'da tekstil, yağ, organik ürün yatırımlarımız var. Nahçıvan’da tüketilen ürünlerin yüzde 90'ı Türk malıdır. Kendimize yeni hedefler belirlemeliyiz. Sizleri Nahçıvan’a davet ediyorum." diye konuştu.

ETSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Polat da her zaman "iki devlet tek millet" şiarıyla kardeş Azerbaycan ve Nahçıvan'a büyük önem verdiklerini belirtti.

Ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda iş birliği yapmaya hazır olduklarını aktaran Polat, şunları kaydetti:

"İki ülkenin gelecek için projeler üretmeye devam etmesi gerekiyor. Erzurum ürettiğini satmaya, bizde olmayanı Nahçıvan’dan almaya hazırdır. Kış turizmi ve spor kompleksleri ile dünyada sayılı şehirler arasında yer alıyoruz. Erzurum’daki alışveriş merkezleri, düzenlenen uluslararası fuarlar, kış turizmi, inanç turizmi, ortak kültürümüz ile Nahçıvanlı kardeşlerimizi şehrimizde ağırlamaktan mutlu oluruz."

Ziyarette, Polat tarafından Bakan Aliyev'e plaket verildi, Oltu taşı tespih hediye edildi.