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Nakliyeciler sitesinde çıkan yangında çok sayıda dükkan ve TIR alev aldı

19.02.2022 00:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesindeki nakliyeciler sitesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında çok sayıda dükkan ve TIR alev aldı.

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,(DHA)- KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesindeki nakliyeciler sitesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında çok sayıda dükkan ve TIR alev aldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışması sürüyor.
Yangın, saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesindeki nakliyeciler sitesinde meydana geldi. Çok sayıda işletmenin bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yanyana bulunan dükkanlara ve park halinde olan TIR'lara sıçradı. Bazı TIR'ların dorselerinde çeşitli malzemeler olduğu görüldü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sürüyor. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Nakliyeciler sitesinde çıkan yangında çok sayıda dükkan ve TIR alev aldı

Nakliyeciler sitesinde çıkan yangında çok sayıda dükkan ve TIR alev aldı - Bölge - Kayseri -

Nakliyeciler sitesinde çıkan yangında çok sayıda dükkan ve TIR alev aldı - Bölge - Kayseri -

Nakliyeciler sitesinde çıkan yangında çok sayıda dükkan ve TIR alev aldı - Bölge - Kayseri -

Nakliyeciler sitesinde çıkan yangında çok sayıda dükkan ve TIR alev aldı - Bölge - Kayseri -

Nakliyeciler sitesinde çıkan yangında çok sayıda dükkan ve TIR alev aldı - Bölge - Kayseri -

Nakliyeciler sitesinde çıkan yangında çok sayıda dükkan ve TIR alev aldı - Bölge - Kayseri -

Nakliyeciler sitesinde çıkan yangında çok sayıda dükkan ve TIR alev aldı - Bölge - Kayseri -

Nakliyeciler sitesinde çıkan yangında çok sayıda dükkan ve TIR alev aldı - Bölge - Kayseri -

Nakliyeciler sitesinde çıkan yangında çok sayıda dükkan ve TIR alev aldı - Bölge - Kayseri -

Nakliyeciler sitesinde çıkan yangında çok sayıda dükkan ve TIR alev aldı - Bölge - Kayseri -

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