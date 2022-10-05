YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Nallıhan'da yetiştirilen iri kabağı 5 kişi güçlükle taşıdı

Nallıhan'da yetiştirilen iri kabağı 5 kişi güçlükle taşıdı

05.10.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nallıhan'da yetiştirilen iri kabağı 5 kişi güçlükle taşıdı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yetiştirilen iri kabak 5 kişi tarafından güçlükle taşınabildi.

İlçenin Orhan Eren Caddesi'nde manav Bayram Güney, AA muhabirine, Öşürler Mahallesine gittiğinde tarlada bu iri bal kabağını gördüğünü söyledi.

Kabağı satın alarak ilçeye getirdiğini ifade eden Güney, yaklaşık 150 kilogram ağırlığında olduğunu tahmin ettiğini anlattı.

Güney, ilçede 40 yıldır manavlık yaptığını belirterek, "Kabak koyun gübresiyle yetiştirilmiş. Daha önce bu büyüklükte kabak görmedim." dedi.

5 kişinin güçlükle taşıdığı kabağı manav Güney'in daha sonra bir esnafa sattığı belirtildi.

Nallıhan'da yetiştirilen iri kabağı 5 kişi güçlükle taşıdı

Nallıhan'da yetiştirilen iri kabağı 5 kişi güçlükle taşıdı

Nallıhan'da yetiştirilen iri kabağı 5 kişi güçlükle taşıdı

Nallıhan'da yetiştirilen iri kabağı 5 kişi güçlükle taşıdı

Nallıhan'da yetiştirilen iri kabağı 5 kişi güçlükle taşıdı

Nallıhan'da yetiştirilen iri kabağı 5 kişi güçlükle taşıdı

Nallıhan'da yetiştirilen iri kabağı 5 kişi güçlükle taşıdı

Nallıhan'da yetiştirilen iri kabağı 5 kişi güçlükle taşıdı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
kabak Nallıhan

Ankara Namaz Vakitleri 5 Ekim Çarşamba

İmsak
05:19
Sabah
06:41
Öğle
12:42
İkindi
15:57
Akşam
18:33
Yatsı
19:51
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Fazla cinsellik de iyi değil! Durdurulamayan cinsellik...

Fazla cinsellik de iyi değil! Durdurulamayan cinsellik...

Öğrenince bir daha yemeyeceksiniz! Kırmızı etin akılalmaz zararı

Öğrenince bir daha yemeyeceksiniz! Kırmızı etin akılalmaz zararı

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Sarımsağın işe yaramadığı hatta kötüleştirdiği hastalık!

Sarımsağın işe yaramadığı hatta kötüleştirdiği hastalık!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.